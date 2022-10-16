Киев, , 11:18 — REGNUM В Полтавской и Черниговской областях на территории б. УССР, которые захвачены террористическим режимом Киева, объявлена воздушная тревога. Об этом 16 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на власти указанных регионов.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, уточняется, что также воздушная тревога объявлена на оккупированной киевксими нацистами территории Запорожской области

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстреливать Макеевку в ДНР натовскими снарядами.