Киев, 16 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Полтавской и Черниговской областях на территории б. УССР, которые захвачены террористическим режимом Киева, объявлена воздушная тревога. Об этом 16 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на власти указанных регионов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Кроме того, уточняется, что также воздушная тревога объявлена на оккупированной киевскими нацистами территории Запорожской области

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстреливать Макеевку в ДНР натовскими снарядами.