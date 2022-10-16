Париж, , 11:13 — REGNUM 23-летний нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может покинуть «Пари Сен-Жермен» в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом 16 октября сообщает французское издание L’Equipe.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

По информации источника, Килиан Мбаппе может выкупить свой контракт у парижского клуба, после чего станет свободным агентом. Действующее соглашение француза с «ПСЖ» рассчитано на три года до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 13-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах (Лига 1, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился 12-ю забитыми мячами и получил две желтые карточки.