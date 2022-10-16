16 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы компании SpaceX Илона Маска о том, что его компания и далее продолжит на безвозмездной основе финансировать работу спутниковой связи Starlink на подконтрольной киевскому режиму территории.

Оксана Переможенко, , 12:14 — REGNUM Компания SpaceX и далее продолжит на безвозмездной основе финансировать работу спутниковой связи Starlink на подконтрольной киевскому режиму территории. Об это 15 октября заявил на своей странице в одной из социальных сетей глава компании SpaceX Илон Маск.

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

«Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать правительство [киевского режима]», — отметил он.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, по всей вероятности, американские власти надавили на Маска и ему и далее придется финансировать киевский режим. Другие считают, что ничто не мешает Маску, сославшись на неисправность (или устроить неисправность), перестать снабжать спутниковой связью Starlink киевский режим. Иные считают, что России стоит уничтожить спутники Starlink.

«Значит, Starlink умрёт! Сам же говорил!» — отреагировал Victor M.

«На любого влиятельного человека найдётся кто-то более влиятельный», — заметил «Светлячковый Ёжик».

«Следует ожидать необычные погодные явления, светящиеся столбы, вспышки в ночном небе, выпадения непонятный осадков и т. д… Бедный Йорик…» — иронизирует Paul.

«Маск — делец, его интересует только счёт в банке. Угроза спутникам — и он посол мира. Угроза от правительства США — и он альтруист, готовый дарить услуги [киевской] власти. Куда ветер сильнее дует, туда и вертится. Хотя может и сочинить подлянку [представителям киевского режима]. Посмотрим», — добавил Станислав.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Маск выставил счёт Пентагону — на Маска заводят уголовное дело, Маск заявляет что и дальше будет безвозмездно поставлять интернет… Все предельно понятно», — отметила Юлия.

«Ну так надавили. Пора уничтожать спутники Маска, он не против», — пишет Виталик.

«Всё-таки прогнули Маска…» — прокомментировал Геннадий.

«Посмотрим, что будет, когда демократы проиграют выборы. Будет ли желание у Маска платить дальше», — отметила Марина.

«Тушить» спутники, и всё!» — призвал один из участников обсуждения.

«Независимый предприниматель, свобода слова, мнений, да-да, в США она такая…» — с сарказмом отреагировал Геннадий.

«Кажется кого-то нагнули и доходчиво объяснили, кто там главный», — комментирует Роман.

«А что мешает нам прекратить существование этих спутников? Может, пора?!» — задалась вопросом Ирина С.

«Таки вернули в стойло?» — с юмором спросил Alexei K.

«Думаю, это ещё не конец истории. Следующая серия будет ещё интереснее», — предположила Ilona K.

«Что ему мешает самому устроить помехи в эфире связи? Это его спутниковая система, он знает, как не ломать, но и не наладить. Пусть даже свалит вину на происки русских и какие-то импульсы, погоду, лик Вольфовича в облаках — физически не пострадает имущество, обязательство де-юре выполнено», — написал Nothing Else Matters.

«Надо оказать Маску помощь и избавить его от убыточных спутников», — с сарказмом призвала Ирина.

«Пора русским «Баширову» и «Петрову» в космос собираться! Для космического вояжа», — иронизирует Константин.

«Вот она, фашингтонская «демократия», — подытожил Костя.

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