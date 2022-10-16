Кемерово, 16 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Кемерово вечером 15 октября произошёл пожар в четырёхэтажном доме. К моменту приезда пожарных, в подъезде наблюдалось плотное задымление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области.

ГУ МЧС по Кемеровской области Пожарные в Кузбассе

Дым также шёл из окна дома, расположенного на втором этаже. Сорок жильцов успели эвакуироваться самостоятельно. Ещё 52 человека были выведены из здания спасателями при помощи специальных устройств.

Тем временем, пожарные обнаружили источник возгорания и оперативно его ликвидировали.

«В результате в трех квартирах обгорели стены, пол, мебель, бытовая техника и вещи б/у. Общая площадь пожара составила 24 кв. м. Всего в тушении от МЧС России были задействованы 37 человек и 12 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был вынесен приговор совладельцу кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. В результате пожара в ТРЦ в 2018 году погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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