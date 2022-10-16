Алексей Мальгавко,
16 октября 2022, 12:12 — REGNUM В этом году октябрь в Омске выдался теплым и комфортным. Приятное время для прогулок по желтеющим улочкам. Золотая осень в Сибири непродолжительна, и во многом благодаря этому — это очень яркое и заметное природное явление.
Георгиевская часовня в парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Белка в одном из городских парков
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке «30 лет ВЛКСМ» в Омске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В парке «Зеленый остров»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
«Горбатый» мост через реку Омь
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Дачный домик в черте города Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Рыбак на реке Иртыш в Омске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Уличная торговля свежим урожаем
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Уличная торговля свежим урожаем
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На одной из остановок в Омске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На улице Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Цветочная композиция у одного из многоквартирных домов в Омске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В одном из дворов Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Осень на Левобережье Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Осень на Левобережье Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM