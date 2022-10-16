16 октября 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Мальгавко, , 12:12 — REGNUM В этом году октябрь в Омске выдался теплым и комфортным. Приятное время для прогулок по желтеющим улочкам. Золотая осень в Сибири непродолжительна, и во многом благодаря этому — это очень яркое и заметное природное явление.

Георгиевская часовня в парке им. 30-летия Победы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке им. 30-летия Победы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке им. 30-летия Победы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Белка в одном из городских парков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке им. 30-летия Победы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке им. 30-летия Победы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке «30 лет ВЛКСМ» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В парке «Зеленый остров» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«Горбатый» мост через реку Омь Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Дачный домик в черте города Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Рыбак на реке Иртыш в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омский район «Нефтяники» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омский район «Нефтяники» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Уличная торговля свежим урожаем Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Уличная торговля свежим урожаем Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На одной из остановок в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На улице Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омский район «Нефтяники» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Цветочная композиция у одного из многоквартирных домов в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В одном из дворов Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Осень на Левобережье Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Осень на Левобережье Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM