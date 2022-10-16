Донецк, , 11:05 — REGNUM В ходе обстрела киевскими нацистами Ворошиловского района Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS одна из ракет попала в здание городской администрации. Об этом 16 октября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Система залпового огня HIMARS

Как указал Кулемзин, по информации Совместного центра по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), утром 16 октября Ворошиловский район Донецка был обстрелян боевиками ВСУ из РСЗО HIMARS из населённого пункта Курахово.

«Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что слаженная работа ВС России разрушила надежды Киева по наступательной операции в регионе.