Херсон, , 11:01 — REGNUM Слаженная работа ВС России разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области. Об этом 16 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты разбиты на Херсонском направлении», и все надежды ВСУ по наступательной операции «фактически разрушены».

«Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле», — добавил он.

Накануне Стремоусов сообщил, что попытку прорыва ВСУ на бериславском направлении полностью отразили Вооруженные силы России.

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