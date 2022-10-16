Пекин, , 11:00 — REGNUM Квадрокоптер Mavic 3 китайского производителя DJI впервые облетел вершину Эвереста, достигнув высоты 9232 метров. Об этом сообщает The Register.

Эверест Rdevany

Технические спецификации Mavic 3 предусматривают использование этих дронов на высоте до 6000 над уровнем моря. Также беспилотник рассчитан на эксплуатацию при температуре до −10 °C и скорости ветра не выше 12 метров в секунду.

В DJI сообщили, что для облёта вершины Эвереста специалистам компании потребовалось провести дополнительную настройку аппарата. Они провели несколько вылетов, запуская беспилотник с другой вершины Эвереста.

Наибольшая высота, которой удалось достичь беспилотнику, превысила 9200 метров. Компания DJI опубликовала заснятые беспилотником кадры на своём YouTube-канале.

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