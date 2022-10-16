Москва, , 10:57 — REGNUM оклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели сотрудника полиции в Костромской области, поручил представить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Левченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, когда задержанного дебошира вели в патрульный автомобиль, он выстрелил в сопровождавшего его полицейского, и последний скончался в результате полученных ранений.

При этом уточняется, что стрелявший был задержан и им оказался неоднократно судимый местный житель. Кроме того, указывается, что следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Костромской области после убийства полицейского возбуждено уголовное дело.