Горно-Алтайск, 16 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай за девять месяцев 2022 года построено 1,7 тыс. квартир общей площадью 145,1 тыс. кв. метров.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Алтайкрайстата, это на 28,5% больше показателей января-сентября 2021 года.

Подавляющее большинство нового жилья — 93,3% было построено индивидуальными застройщиками. Ввод жилья вырос во всех муниципалитетах республики.

«Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в Улаганском (162,4%), Кош-Агачском (160,4%), Чемальском (142,7%), Турочакском (139%) районах и в Горно-Алтайске (119,4%)», — добавили в правительстве.