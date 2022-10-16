Москва, 16 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования подписали власти Маврикия, которые также заинтересованы в закупке российских удобрений. Об этом 16 октября заявил журналистам посол островного государства в Москве Джанке Хесвар.

Флаг Маврикия

«Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать», — сказал он.

Кроме того, Хесвар указал, что также власти Маврикия заинтересованы в покупке производимы в России удобрений.

«Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «глубокое разочарование» заявлениями лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединённым Штатам, выразили в администрации президента США.