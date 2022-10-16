Баку, 16 октября 2022, 10:48 — REGNUM Минобороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских ВС на границе в трех направлениях.
«15 октября с 15:20 до 18:00 и в ночь на 16 октября подразделения ВС Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении н. п. Кельбаджарского, Лачинского, а также Товузского районов», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, «подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры».