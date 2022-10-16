16 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Алексей Щеглов, , 12:11 — REGNUM 16 октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. История праздника берет свое начало в 1996 году, когда Указом президента был учрежден День работников автомобильного транспорта. В 2000 году праздник получил современное название. С тех пор его ежегодно отмечают в третье воскресенье октября.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«Мы найдем дорогу, но, если нам это не удастся, мы построим ее сами», — сказал Ганнибал Барка. За последние 20 лет протяженность автодорог в России выросла почти в три раза: с 584 тыс. км до 1553,6 тыс. км. По экспертным оценкам, сегодня в отрасли дорожного хозяйства задействовано свыше 3 тыс. учреждений, в которых работает около 750 тыс. человек. День работников дорожного хозяйства объединяет профессионалов самых разных направлений отрасли. Это строители, инженеры, конструкторы, служащие многочисленных профильных министерств и предприятий — люди, благодаря которым мы имеем возможность передвигаться на своих автомобилях по городам и просторам нашей огромной страны.

Достижения и планы

За последние годы в России построили сразу несколько крупных автомагистралей, которые были возведены по самым современным нормативам. Это трасса М-11 «Нева», которая связала Москву и Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД) и другие автодороги. Сегодня на строительстве трассы М-12 от Москвы до Казани, а это более 810 км, задействовано около 30 тыс. человек и 9 тыс. единиц техники. Кроме этого, начались работы на маршруте Казань — Екатеринбург, в активную фазу вошло строительство дорожного обхода Набережных Челнов.

В нашей стране дорожному хозяйству уделяется большое внимание. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в сентябре с докладом Владимиру Путину, рассказал о том, что в России утвержден пятилетний план дорожной деятельности, который обеспечивает доведение до нормативного состояния не менее 50% региональных дорог в каждом субъекте, а также приведение в нормативное состояние до 85% дорог в крупнейших агломерациях. Кроме того, поставлена новая цель по приведению в нормативное состояние не менее 85% опорной сети автомобильных дорог общей протяженностью 136 тыс. км. По его словам, на сегодняшний день одной из ключевых, стратегических задач является обеспечение связанности всей территории и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры. Правительство прорабатывает два основных транспортных коридора: Север — Юг и Запад — Восток, которые позволят связать скоростными дорогами основную часть страны.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по словам главы государственной компании «Автодор», которая занимается развитием опорной сети платных скоростных магистралей, возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя появится к 2024 году. Он также подчеркнул, на протяжении всего этого маршрута на пути автомобилистов не будет ни светофоров, ни перекрестков.

Кроме этого, как заявил вице-премьер, прорабатывается возможность продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Владивостока. Маршрут протяженностью порядка 12 тыс. км, как предполагается, пройдет по территории 26 регионов страны. Его реализация, по словам Хуснуллина, обеспечит ускоренное экономическое развитие более 50 регионов нашей страны. Такую дорогу, как отметил чиновник, в теории можно построить за пять-шесть лет. Ожидается, что она будет иметь выходы к Монголии, Корее, Китаю и Казахстану. Трассировку продления М-12 до Владивостока могут подготовить к лету 2023 года.

Забота о водителях

Дороги — это не только проектирование и строительство, десятки тысяч людей круглосуточно работают над тем, чтобы на магистралях и трассах было комфортно, безопасно и спокойно всем участникам дорожного движения. Только в ГИБДД страны работают более 83 тыс. человек, из них свыше 57,5 тыс. — в дорожно-патрульной службе. Каждый день эти люди стоят на страже дорожного порядка, обеспечивая безопасность проезда по дорогам России.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

Люди, создающие и поддерживающие в надлежащем состоянии современную технологичную инфраструктуру для обеспечения безопасности, также являются неотъемлемой частью большой и дружной дорожной семьи. Фотовидеофиксация нарушений ПДД — отдельный и большой, но напрямую связанный с безопасностью на дорогах мир. В этой сфере работают, по экспертным оценкам, порядка 100 компаний и более 15 тыс. человек, из которых почти половина — это специалисты высокой квалификации и работники IT-направлений.

Именно комплексы фотовидеофиксации помогают инспекторам ГИБДД обеспечивать соблюдение правил дорожного движения и повышать уровень безопасности на дорогах. Интересный факт — если самые первые камеры могли фиксировать лишь превышение установленного скоростного режима в одной полосе и простейшие линейные нарушения (движение по обочине, встречной полосе и т.п.), то сегодня комплексы фотовидеофиксации технически способны контролировать в среднем 3–4 полосы движения, а самые современные — до 6 полос. При этом распознавать они могут более 50 составов нарушений ПДД, в том числе сложных. Среди них — нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других автомобилей; нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов; нарушение правил пользования телефоном водителем; пересечение «островка безопасности»; движение между полос; езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней, движение по тротуару, заезд под «кирпич» и многое другое.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД АПК Автоураган

Например, с начала текущего года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили больше 104 тыс. случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности. «Мы часто отмечаем, что работаем на опережение для повышения безопасности на дорогах Подмосковья. Работа будет продолжена — число камер в регионе, фиксирующих такой вид нарушений, будет увеличиваться», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Технический прогресс не стоит на месте, а вместе с ним растет и уровень безопасности на дорогах. Фотовидеофиксация не только помогает снижать аварийность и смертность на дорогах, но и, скажем так, прививает культуру безопасного вождения, дисциплинирует водителей и побуждает соблюдать правила дорожного движения.

О том, что комплексы фотовидеофиксации являются одной из действенных мер в снижении уровня аварийности на дорогах, говорят и многочисленные исследования, и сотрудники ГИБДД, и представители Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. В частности, буквально на днях — в рамках международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022» в Казани начальник НЦ БДД полковник полиции Дмитрий Митрошин подчеркнул, что с 2016 года количество ДТП и число погибших в зоне работы комплексов ФВФ в расчете на 100 стационарных комплексов ежегодно снижается. Также было отмечено, что развитие системы автоматической фиксации административных правонарушений оказывает эффективное и положительное влияние на снижение общего уровня аварийности на автодорогах страны.

Заключение

В стране не только ведется активное строительство высококлассных федеральных и городских магистралей, но и растет качество эксплуатации, содержания и уровня безопасности действующего дорожного фонда. Основным активом отрасли, безусловно, являются люди самых различных профессий, благодаря которым дороги проектируются, строятся, эксплуатируются.