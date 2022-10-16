Татарск, Новосибирская область, 16 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погибло три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в совершении преступления обвиняли 33-летнего жителя Новосибирского района.

Kaluga-poisk.ru Место ДТП

Авария произошла в феврале 2022 года. По данным следствия, подсудимый на своём автомобиле Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 34-летней жительницы Татарского района.

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля «Рено» — малолетний ребенок и отец водителя. Пассажир автомобиля «Ниссан» получил тяжкий вред здоровью», — отметили в управлении.

Водитель «Ниссана» свою вину признал. По итогам слушаний в Татарском районном суде мужчина признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.

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