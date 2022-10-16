Вашингтон, , 10:38 — REGNUM На сегодняшний день Китай настроен к России гораздо позитивнее, чем это было во времена Карибского кризиса, во время противостояния между СССР и США. К такому выводу 15 октября пришла обозреватель американской газеты New York Times Джейн Перлез.

Россия и Китай openDemocracy

Как напоминает автор публикации, Карибский кризис 1962 года рассматривался руководством КНР как конфликт двух империалистических держав, когда «собака укусила собаку», что было связано размолвкой между главами СССР и Китая Никитой Хрущевым и Мао Цзэдуном.

«Десятилетия спустя Китай занимает другое место на мировой арене в качестве основного геополитического игрока», — говорится в статье и отмечается, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о «безграничной» дружбе ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Также, как пишет автор, хотя Китай и отстаёт по ядерному оружию, он продолжает наращивать его арсеналы.

При этом подчёркивается, что власти КНР имеют способные действовать суше, в воздухе и на море ядерные силы, в связи с чем «если ядерная угроза усилится, неясно, как отреагирует Пекин».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер, что компания фиксирует рекордные объёмы суточных поставок газа в Китай.