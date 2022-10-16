NYT: Китай настроен более пророссийски, чем во времена Карибского кризиса
Вашингтон, 16 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день Китай настроен к России гораздо позитивнее, чем это было во времена Карибского кризиса, во время противостояния между СССР и США. К такому выводу 15 октября пришла обозреватель американской газеты New York Times Джейн Перлез.
Как напоминает автор публикации, Карибский кризис 1962 года рассматривался руководством КНР как конфликт двух империалистических держав, когда «собака укусила собаку», что было связано с размолвкой между главами СССР и Китая Никитой Хрущевым и Мао Цзэдуном.
«Десятилетия спустя Китай занимает другое место на мировой арене в качестве основного геополитического игрока», — говорится в статье и отмечается, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о «безграничной» дружбе ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.
Также, как пишет автор, хотя Китай и отстаёт по ядерному оружию, он продолжает наращивать его арсеналы.
При этом подчёркивается, что власти КНР имеют способные действовать на суше, в воздухе и на море ядерные силы, в связи с чем «если ядерная угроза усилится, неясно, как отреагирует Пекин».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер отметил, что компания фиксирует рекордные объёмы суточных поставок газа в Китай.