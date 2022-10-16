Донецк, , 10:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. ️10:20 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания горадминистрации Донецка со стороны ВСУ.

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