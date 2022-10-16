Санкт-Петербург, 16 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. VI фестиваль «Чайковский. spb.ru» пройдёт в Филармонии им. Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля — Центра музыкальной культуры «Чайковский».

Петр Чайковский

Фестиваль откроется выступлением Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Максима Алексеева. Оркестр исполнит произведения Петра Чайковского, Игоря Стравинского и композитора Антона Лубченко.

Среди мероприятий, которые пройдут в рамках фестиваля, посвящённый 160-летию Санкт-Петербургской консерватории концерт и концерт в честь 100-летия российского джаза. В рамках фестиваля пройдёт выставка «Планета Чайковский», подготовленная Российским национальным музеем музыки.

Работа фестиваля продлится до 12 ноября. В этот день на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана состоится гала-концерт посвящённый, посвящённый фестивалю и 45-летию театра.