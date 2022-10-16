Новая Каховка, Херсонская область, , 10:23 — REGNUM В Новой Каховке Херсонской области вновь звучит сирена воздушной тревоги. Об этом 16 октября сообщает городская администрация.

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«10.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая. Работает ПВО: 4 воздушных взрыва», — отмечается в сообщении.

Ранее в Новой Каховке уже работала ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов.

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