Ватикан, , 10:21 — REGNUM Затраты на производство ядерного оружия являются неприемлемыми и немыслимыми. Об этом написал папа Римский Франциск в своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее», фрагменты из которой 16 октября обнародовала газета La Stampa.

Папа Франциск

По мнению Франциска, создание мира без ядерного оружия возможно, если для этого есть желание и инструменты, также это необходимо с учётом представляющего этим видом оружия для выживания человечества угрозу.

«Обладать ядерным оружием аморально», — отметил в своей книге папа Римский.

Также понтифик указал, что «сегодня неприемлемо и немыслимо, что ресурсы продолжают тратиться на производство такого рода оружия, в то время как надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата, и для преодоления которого никаких инвестиций никогда не будет достаточно».

При этом он также призвал мировых лидеров прекратить производство оружия и перестать им торговать на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что представители НАТО и Евросоюза должны высказываться о ядерном оружии более сдержанно.