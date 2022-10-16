Новосибирск, , 10:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада по ситуации с незаконной продажей земельного участка в Новосибирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

По данным СКР, мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 га земли на улице Демакова для создания досугового центра вместо запланированной зеленой зоны.

«Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки», — отметили в ведомстве.

Александр Быстрыкин поручил доложить о ситуации исполняющего обязанности руководителя следственного управления по региону Виталию Зарипову.