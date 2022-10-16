Новосибирск, 16 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада по ситуации с незаконной продажей земельного участка в Новосибирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По данным СКР, мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 га земли на улице Демакова для создания досугового центра вместо запланированной зеленой зоны.

«Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки», — отметили в ведомстве.

Александр Быстрыкин поручил доложить о ситуации исполняющего обязанности руководителя следственного управления по региону Виталию Зарипову.