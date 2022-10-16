Москва, , 10:02 — REGNUM Данные о новых преступлениях киевских нацистов против мирных жителей зафиксируют российские следователи. Об этом 16 октября пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что боевики ВСУ произвели обстрел эвакуационных групп, которые выводили беженцев из Артёмовска и близлежащих населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли три человека, включая выводивших мирных людей бойцов ЧВК «Вагнер».

Также указывается, что корреспондент издания «Известия» Денис Кулага был контужен во время работы в Бахмутском районе, когда автомобиль съёмочной группы попал под обстрел, и, выезжая из-под него, подорвался на противопехотной мине.

«Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему в рамках расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания горадминистрации Донецка со стороны ВСУ.