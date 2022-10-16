Ростов-на-Дону, 16 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области, ПАО «КамАЗ» и Sitronics Group заключили соглашение о запуске электробусов и расширении сети зарядной инфраструктуры для электрического транспорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

(сс) Pulux11 Электробус на базе КамАЗа-6282

Электробусы «КамАЗа» будут запущены в Ростовской области в рамках федеральной программы развития городского электрического общественного транспорта. Ростовская область стала одним из десяти первых регионов, где будет реализовываться этот проект.

Ожидается, что тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282 начнётся уже в конце октября 2022 года. Для заряда батарей электробуса будет использоваться ультрабыстрая зарядная станция от оператора Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Далее электробусы могут появиться на улицах Таганрога и Волгодонска.

Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров рассказал, что электробусы успешно эксплуатируются в Москве уже в течение пяти лет. На сегодняшний день по столичным маршрутам курсирует 772 модели КАМАЗ-6282.

«Мы рады, что наш высокотехнологичный продукт, созданный по сложнейшему техзаданию заказчика, прошедший испытание временем и крупнейшим мегаполисом России, будет эксплуатироваться и в Ростовской области», — подчеркнул Саттаров.