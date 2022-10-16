Киренск, Иркутская область, 16 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль проверку гибели рабочего при проведении буровых работ в Киренском районе Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

СУ СКР по Иркутской области В Иркутской области погиб бурильщик

Трагедия произошла днём 12 октября. Предварительно установлено, что в результате самопроизвольного движения оборудования был травмирован находившийся на рабочей площадке буровой установки рабочий. В результате 46-летний мужчина скончался на месте.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить выводы Гострудинспекции о достаточности мер, принимаемых работодателем в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда.

«Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следователями СК», — добавили в ведомстве.