16 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили признание вице-премьера киевского неонацистского режима в том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят вооруженные силы стран НАТО.

Артур Савин, , 12:11 — REGNUM Заявление вице-премьера киевского неонацистского режима Ольги Стефанишиной о том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят вооруженные силы стран НАТО, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Стефанишина указала, что Россия на данный момент получает бесценный опыт на территории бывшей УССР, который заключается в борьбе «фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО». Нацистский чиновник сетует, что «демократический мир» демонстрирует свою нерешительность, и это делает Москву сильнее.

«Иногда они перестают врать», — подметил Виталий Н.

Многие пользователи и не сомневались в том, что Североатлантический альянс по уши увяз в конфликте на территории бывшей УССР, заняв сторону нацистов в их борьбе против Российской Федерации.

«НАТО — соучастник преступления [на территории бывш. УССР]», — написал Андрей О.

«Чего и следовало ожидать. НАТО — сторонник конфликта, и этого уже никто не скрывает. Более того, киевский неонацистский режим даже этот факт подтверждает», — указывает Леон Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что генсеку альянса более не удастся отвертеться от обвинений в ведении войны против России, поскольку на это указывает уже множество доказательств и свидетельств.

«Считаю, что теперь у нас есть полная доказательная база и мы официально можем считать НАТО сторонником конфликта. Спасибо Киеву за подтверждение», — написала Ольга А.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО используют [территорию бывш. УССР] как полигон, а [жителей на территории бывш. УССР] как пушечное мясо. Это давно всем ясно», — считает Сергей Р.

Часть людей рассуждает на тему, а требуется ли России такое признание? Граждане считают, что Россия должна следовать своим интересам, но не опираться при этом на одобрение со стороны мирового общества, которому требуются какие-либо доказательства нашей правоты.

«Мне кажется, уже всем известно, что НАТО напрямую вовлечён в конфликт. Причём с самого начала», — пишет Эльвира Ц.

«Мы и так все это знали. Требовалось ли это признание?» — задаётся вопросом Анастасия Л.

«А разве не очевидно было, что блок НАТО вовлечён в этот процесс с самого начала? Типа если бы не они, то Киев давно бы посыпался», — указывает Иосиф Л.

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия уже долгое время ведёт боевые действия на территории бывшей УССР, и всё чаще ей на пути встречаются наёмники из стран Североатлантического альянса.

«Путин первым огласил это. Там не только оружие, но и наёмники из НАТО», — напомнил Ярослав П.

«Ну так мало того, что они спонсируют нацистов оружием достаточно неплохим, так ещё и наёмников постоянно отправляют», — пишет Егор П.

«Мне кажется, что пока показались только цветочки, а вообще это будет третья мировая война», — поделился своим мнением Алексей К.

Напомним, 15 октября вице-премьер киевского неонацистского режима Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek о том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят вооруженные силы стран НАТО.