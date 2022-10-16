Артур Савин, 16 октября 2022, 12:11 — REGNUM Заявление вице-премьера киевского неонацистского режима Ольги Стефанишиной о том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят вооруженные силы стран НАТО, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650
Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Стефанишина указала, что Россия на данный момент получает бесценный опыт на территории бывшей УССР, который заключается в борьбе «фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО». Нацистский чиновник сетует, что «демократический мир» демонстрирует свою нерешительность, и это делает Москву сильнее.

«Иногда они перестают врать», — подметил Виталий Н.

Многие пользователи и не сомневались в том, что Североатлантический альянс по уши увяз в конфликте на территории бывшей УССР, заняв сторону нацистов в их борьбе против Российской Федерации.

«НАТО — соучастник преступления [на территории бывш. УССР]», — написал Андрей О.

«Чего и следовало ожидать. НАТО — сторонник конфликта, и этого уже никто не скрывает. Более того, киевский неонацистский режим даже этот факт подтверждает», — указывает Леон Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что генсеку альянса более не удастся отвертеться от обвинений в ведении войны против России, поскольку на это указывает уже множество доказательств и свидетельств.

«Считаю, что теперь у нас есть полная доказательная база и мы официально можем считать НАТО сторонником конфликта. Спасибо Киеву за подтверждение», — написала Ольга А.

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО используют [территорию бывш. УССР] как полигон, а [жителей на территории бывш. УССР] как пушечное мясо. Это давно всем ясно», — считает Сергей Р.

Часть людей рассуждает на тему, а требуется ли России такое признание? Граждане считают, что Россия должна следовать своим интересам, но не опираться при этом на одобрение со стороны мирового общества, которому требуются какие-либо доказательства нашей правоты.

«Мне кажется, уже всем известно, что НАТО напрямую вовлечён в конфликт. Причём с самого начала», — пишет Эльвира Ц.

«Мы и так все это знали. Требовалось ли это признание?» — задаётся вопросом Анастасия Л.

«А разве не очевидно было, что блок НАТО вовлечён в этот процесс с самого начала? Типа если бы не они, то Киев давно бы посыпался», — указывает Иосиф Л.

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия уже долгое время ведёт боевые действия на территории бывшей УССР, и всё чаще ей на пути встречаются наёмники из стран Североатлантического альянса.

«Путин первым огласил это. Там не только оружие, но и наёмники из НАТО», — напомнил Ярослав П.

«Ну так мало того, что они спонсируют нацистов оружием достаточно неплохим, так ещё и наёмников постоянно отправляют», — пишет Егор П.

«Мне кажется, что пока показались только цветочки, а вообще это будет третья мировая война», — поделился своим мнением Алексей К.

Напомним, 15 октября вице-премьер киевского неонацистского режима Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek о том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят вооруженные силы стран НАТО.