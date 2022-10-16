Донецк, , 09:51 — REGNUM По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания горадминистрации Донецка со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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«При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г. р. и мужчина 1984 г. р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что здание горадминистрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из РСЗО HIMARS.

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