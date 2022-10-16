Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM Население Бурятии по итогам 2021 года стало больше потреблять овощей и бахчевых культур, меньше — мяса, картофеля, фруктов и так далее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

В мясном супермаркете. Cbr.ru

В среднем жители республики за год съели по 81 кг картофеля, 64 кг овощей и бахчевых культур, 34 кг фруктов и ягод, 114 кг хлебных продуктов, 63 кг мяса, 180 кг молока и 205 штук яиц.

Как оказалось, по основным продуктам питания население Бурятии потребляло ниже рекомендуемых рациональных норм, определенных приказом Минздрава России. Исключение составили хлеб и сахар, потребление которых соответственно на 18 и на 5 кг больше нормы.

«В 2021 году сельскохозяйственные производители обеспечили республику картофелем на 94,4%. По овощам и бахчевым культурам уровень самообеспечения составил 57,8%, фруктам и ягодам — 8,0%, мясу — 68,3%, молоку – 50,9%, яйцу - 46,3%», — добавили в службе статистики.