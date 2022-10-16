Донецк, , 09:45 — REGNUM За одну минуту ВСУ обстреляли три района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:33 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 09:34 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Донецка, еще три снаряда натовского калибра выпущены по Киевскому району.

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