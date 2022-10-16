Грозный, 16 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Видеозапись построения перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР полка специального назначения из Чечни «Север — Ахмат» опубликовал 16 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Достойные сыновья чеченского народа под руководством грамотного инструктора, одного из самых лучших командиров, дорогого брата Зайнди Зингиева, отправятся в зону проведения СВО», — написал он в своём сообщении.

Также Кадыров уточнил, что в составе указанного полка — лучшие бойцы, которые прекрасно знают военное дело и готовы встать бетонной стеной на пути нацистских бандитов, подавив любое их сопротивление.

«Каждый из них резко осуждает навязываемые нам европейские ценности, основанные на отрицании религии, духовности и других самых фундаментальных основ человечества», — подчеркнул глава Чечни.

При этом он указал, что в ходе построения им был вручён Зингиеву орден Кадырова, который является высшей наградой в Чечне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстрел Донецка, еще три снаряда натовского калибра были выпущены по Киевскому району.