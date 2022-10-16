В Забайкалье пал травы привёл к крупному пожару на площади 3 тыс. гектаров
Краснокаменск, Забайкальский край, 16 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Краснокаменском районе Забайкальского края огнеборцы ликвидировали травяной пожар на площади 3 тыс. га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в 25 км от села Целинный из-за пала травы.
Сигнал о происшествии поступил 15 октября в 16:12 по местному времени. В борьбе с огнём были задействованы силы нескольких пожарных частей, а также добровольцы — всего 74 человека при поддержке 16 единиц техники.
«После наращивания сил и средств, люди и техника были задействованы не только для тушения огня, но и для окарауливания кромки, чтобы не допустить распространения в сторону населенного пункта», — отметили в ведомстве.
Полностью пожар удалось ликвидировать к 04:24 16 октября. Пройденная огнём площадь составила 3 тыс. га, погибших и травмированных нет. На месте работают дознаватели.