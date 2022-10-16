Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Стоимость акций американской компании Tesla по итогам торгов на фондовом рынке США упала до $204,99 за штуку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Tesla Bill Dickinson

Рыночная капитализация компании к 15 октября снизилась до $642 млрд. Пик стоимости акций Tesla пришёлся на конец октября и начало ноября прошлого года.

Рекордный максимум стоимости акций Tesla зафиксирован по итогам торгов 4 ноября 2021 года. Тогда стоимость достигла $409,97 за акцию. Таким образом, стоимость акций Tesla за год упала вдвое.

Эксперты отмечают, что падение акций Tesla объясняется как общим обвалом на фондовых рынках в США, так и собственными проблемами компании. Среди этих проблем выделяется снижение поставок автомобилей в третьем квартале 2022 года из-за проблем с логистикой.

Также на объёмы производства электромобилей Tesla повлиял частичный локдаун в Шанхае, где расположен один из крупнейших заводов компании. Некоторые аналитик предупреждают, что негативное влияние на спрос могут оказать и растущие цены на электромобили компании.

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