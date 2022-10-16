Москва, 16 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Инициировать процедуру банкротства «Роснано» предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Офис «Роснано»

«По факту «Роснано» — банкрот, компания не способна платить по долгам, так давайте, наконец, признаем реальное положение дел и прикроем эту лавочку», — предложил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что траты на содержание сверхубыточного проекта и выплаты кредиторам обойдутся слишком дорого налогоплательщикам.

«В разные годы добрый Минфин выдал «Роснано» госгарантий на 108 млрд, а общий объем заимствований госкомпании — почти 300 млрд рублей», — отметил депутат.

Накануне Минфин России в связи с невозможностью исполнения заёмщиком своих обязательств погасил за «Роснано» облигации с госгарантией на сумму 9 млрд рублей.

С 2011-го по 2020 год госкорпорацией руководил Анатолий Чубайс.

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