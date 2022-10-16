Париж, , 09:22 — REGNUM На сообщения об уходе из России компании Danone активно отреагировали 16 октября читатели французского издания Le Figaro.

Рефрижератор Danone Mj-bird

Публикация издания на эту тему вызвала активное обсуждение среди читателей, которые посчитали это потерей для Франции.

«Danone капитулирует перед лицом (председателя Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсулы (фон дер Ляйен. — прим. ред.). Какое печальное зрелище», — написал пользователь под ником triple_7.

«Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании», — добавил читатель lesceptredottokar.

«Если бы только Danone… До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу», — подчеркнул British Lord.

«Уход Danone не станет потерей для людей в России. Другие займут её место», — отметил пользователь Mistinguett.

«Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами», — поддержал его пользователь под ником Graoully.

Как передавало ИА REGNUM, ранее компания Danone сообщила, что намерена передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.