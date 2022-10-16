Париж, 16 октября 2022, 09:22 — REGNUM На сообщения об уходе из России компании Danone активно отреагировали 16 октября читатели французского издания Le Figaro.
Публикация издания на эту тему вызвала активное обсуждение среди читателей, которые посчитали это потерей для Франции.
«Danone капитулирует перед лицом (председателя Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсулы (фон дер Ляйен. — прим. ред.). Какое печальное зрелище», — написал пользователь под ником triple_7.
«Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании», — добавил читатель lesceptredottokar.
«Если бы только Danone… До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу», — подчеркнул British Lord.
«Уход Danone не станет потерей для людей в России. Другие займут её место», — отметил пользователь Mistinguett.
«Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами», — поддержал его пользователь под ником Graoully.
Как передавало ИА REGNUM, ранее компания Danone сообщила, что намерена передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.