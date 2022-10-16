Донецк, , 09:22 — REGNUM Одна из ракет из РСЗО HIMARS, предположительно, попала в здание городской администрации Донецка. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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Ранее он сообшил, что ВСУ обстреляли парковку рядом со зданием городской администрации Донецка.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), утром ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:42 — н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS», — отмечается в сообщении.

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