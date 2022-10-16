Донецк, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 175 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате повреждены 12 домостроений в Александровке, Донецке, и один объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, один человек погиб, четверо пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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