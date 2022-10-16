Калуга, 16 октября 2022, 10:22 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислава Шапша 16 октября поздравил жителей региона с Днём отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
В поздравление главы области говорится, что во все времена отцовство является своеобразным экзаменом на социальную и нравственную зрелость мужчины. Авторитет любой семьи тесно связан с добрым именем отца, глубоким уважением к нему как к зачинателю рода, недаром это имя закрепляется в отчестве детей.
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