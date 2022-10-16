Калуга, 16 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислава Шапша 16 октября поздравил жителей региона с Днём отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Полина Серова ИА REGNUM Отец и сын

В поздравление главы области говорится, что во все времена отцовство является своеобразным экзаменом на социальную и нравственную зрелость мужчины. Авторитет любой семьи тесно связан с добрым именем отца, глубоким уважением к нему как к зачинателю рода, недаром это имя закрепляется в отчестве детей.

«Быть отцом — это главная жизненная награда для любого мужчины, когда видишь, как растут твои дети, как в них воплощаются твои мечты. Это не меньшее счастье, чем материнство. Отец в семье это не только добытчик, но заботливый и любящий муж, пример для своих детей, который всегда поддержит, защитит и протянет руку помощи», — отметил Владислав Шапша.