Москва, 16 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Госдуме в приоритетном порядке рассматривают обращения по вопросам частичной мобилизации, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Приёмная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — указал Володин в телеграм-канале.

Также он предложил писать о нарушениях в ходе мобилизации в комментариех к посту в телеграм-канале — «сообщения изучаются».

«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Мимо проблем никто проходить не будет», — заверил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в сентябре 2022 года на фоне специальной военной операции была объявлена частичная мобилизация. Всего в рамках мобилизации необходимо пополнить войска примерно на 300 тыс. человек. В ходе визита в Астану президент России Владимир Путин объявил о том, что частичная мобилизация закончится примерно через две недели. Перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км.