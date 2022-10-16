Киренск, Иркутская область, 16 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Киренском районе Иркутской области следовали организовали проверку по факту гибели рабочего на буровой скважине. Инцидент произошёл 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Иркутской области В Иркутской области погиб бурильщик

Предварительно установлено, что на рабочей площадке буровой установки произошло самопроизвольное движение оборудования. В результате находившийся здесь 46-летний бурильщик получил не совместимые с жизнью травмы.

«В настоящее время следователи СК изучают документацию по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрашиваются свидетели произошедшего», — отметили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года на горнодобывающем участке, расположенном в 140 км от города Бодайбо, при выполнении работ в карьере погиб машинист карьерного самосвала «БеЛАЗ».

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