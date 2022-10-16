Донецк, , 09:10 — REGNUM Один человек погиб, четверо пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За минувшие сутки, с 8.00 15 октября до 8.00 16 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS.

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