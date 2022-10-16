Кубинка, Московская область, 16 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Народный артист СССР Юрий Башмет выступил перед мобилизованными военнослужащими в парке «Патриот» в Подмосковье 15 октября. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Yarregion.ru Юрий Башмет

На акции «Мы вместе с нашей Армией!» в поддержку мобилизованных военнослужащих также выступили участник Великой Отечественной войны, член общественной организации ветеранов ГВПУ ВС РФ «Соратники» генерал-полковник Борис Уткин и заслуженный артист РФ, депутат Госдумы РФ от «Единой России» Денис Майданов.

Выступая перед мобилизованными соотечественниками, Юрий Башмет заявил, что вся страна проходит через очень непростой период. Он отметил, что именно в такие моменты каждый должен проявить максимум профессиональных и человеческих качеств.

«Наша культура, наше искусство, наша музыка делает нас едиными, как ничто другое. И лично для меня, это мой долг, моя возможность поддержать их», — подчеркнул Башмет.

В Минобороны добавили, что 15 и 16 октября в разных регионах России проходят выступления более 25 агитационно-пропагандистских бригад. В акциях принимают участие представители военных и гражданских учреждений культуры, актёры театра, кино и телевидения, общественные деятели и представители волонтёрских организаций.