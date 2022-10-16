Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Статистики раскрыли данные о ценах на моторное топливо в сентябре 2022 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Новосибирскстата, в Новосибирской области бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 0,2%.

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В частности, бензин марки Аи-98 подорожал на 1%, Аи-95 и Аи-92 — на 0,1%, дизель — на 0,4%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самые низкие цены на газомоторное топливо зафиксированы в Омской области — 18,05 рубля за литр. Самые высокие — в Туве (30 рублей).

Самый дешёвый в Сибири бензин марки Аи-92 обнаружен в Кемеровской области (44,69 рубля), Аи-95 и дизельное топливо — в Алтайском крае (47,14 и 55,07), Аи-98 — в Томской области (57,06 рубля).