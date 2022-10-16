Керчь, Крым, 16 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы между Крымом и материком, приостановленная из-за ветра, возобновлена утром 16 октября. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

Марина Каширская ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

«Переправа работает», — отмечается в сообщении.

15 октября из-за неблагоприятных метеоусловий паромная переправа через Керченский пролив была приостановлена.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября. В результате подрыва фуры разрушены несколько пролетов моста для автотранспорта. По последним данным, погибли четыре человека.