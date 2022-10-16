Херсон, , 09:00 — REGNUM Сообщения о задержании своего отца — Романа Соломко, являющегося фигурантом дела о теракте на Крымском мосту, подтвердил его сын. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что сын Романа Соломко — Максим, который находит на территории Херсонской области, подтвердил по телефону, что ему известно о задержании отца.

«Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина», — сказал он.

При этом сын задержанного указал, что считает, что его отец невиновен и в этой ситуации его подставили.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов рассказал, что Керченская паромная переправа между полуостровом Крым и материком будет действовать и после восстановления Крымского моста.