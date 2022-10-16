Донецк, , 08:55 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:42 — н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS», — отмечается в сообщении.

Ранее за одну минуту ВСУ обстреляли два района Донецка.

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