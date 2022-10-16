Пекин, , 08:47 — REGNUM С призывом к гражданам Китая покинуть территорию б. УССР обратилось министерство иностранных дел КНР. Об этом 16 октября сообщает китайской государственное издание Global Times на своей странице в одной из соцсетей.

МИД КНР Mooc.chaoxing.com

Уточняется, что МИД КНР призвало своих граждан, пребывающих на территории б. УССР, «усилить меры предосторожности и эвакуироваться», при этом китайское посольство готово помочь им в организации выезда.

При это в начале нынешней недели представительство КНР уже призывало китайских граждан не оставаться на территории б. УССР без необходимости и постараться покинуть её, когда это можно будет сделать безопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на обвинение в адрес Китая со стороны председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что Пекин не разделяет точку зрения альянса на спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, жёстко ответил посол КНР в Исландии Хэ Рулонг.