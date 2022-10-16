Брюссель, , 08:45 — REGNUM Четверть стран Евросоюза (ЕС) восстановила торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статслужб.

Санкции, Трамп, мир в тисках санкций Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в июне товарный импорт из России оказался выше зимних значений в 10 странах, среди которых Хорватия, Словения, Мальта, Чехия, Бельгия, Испания, Кипр, Люксембург, Эстония, Болгария. Что касается экспорта в РФ, то у семи государств членов-ЕС он оказался выше уровня февраля, при этом экспорт Латвии в июне превысил зимние значения на 67%. Максимальное сокращение разрыва наблюдается у Греции и Австрии, передает РИА Новости.

Таким образом, одновременно экспорт и импорт с РФ восстановили шесть стран: Болгария, Люксембург, Кипр, Хорватия, Словения, Эстония.

В общей сложности за I полугодие экспорт товаров из ЕС в РФ сократился на 31% — до 28,4 млрд евро по сравнению с 41,1 млрд годом ранее. Импорт при этом вырос на 83% (121,7 млрд евро против 66,4 млрд евро).