Нью-Дели, 16 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Запуск индийской ракеты-носителя LVM3 со спутниками британской компании OneWeb запланирован на 23 октября 2022 года. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

Isro.gov.in РН GSLV

Пуск будет проводиться с Космического центра им. Сатиша Дхавана. В состав полезной нагрузки ракеты LVM3 (также известной как GSLV III) войдёт 36 спутников формируемой группировки OneWeb.

Спутники OneWeb будут выводиться на околоземную орбиту индийской ракетой впервые. До начала 2022 года пуски спутников этой компании проводились российскими носителями по контракту с Роскосмосом. Российские ракеты вывели на орбиту 428 спутников из планируемых 648, все миссии прошли успешно.

Российская госкорпорация по космической деятельности прекратила сотрудничество с OneWeb весной 2022 года на фоне санкций правительства Великобритании против отечественных предприятий космической отрасли. После этого OneWeb заключила контракты на вывод оставшихся спутников американскими ракетами Falcon 9 и индийскими LVM3.